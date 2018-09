Microsoft annonce une compatibilité avec des claviers et des souris sur la Xbox One

Phil Spencer, vice-président de la division jeux vidéo chez Microsoft, a annoncé la nouvelle lors d’un épisode d’Inside Xbox.

Cependant, tous les jeux ne seront pas jouables au clavier et à la souris. Microsoft offre simplement aux développeurs la possibilité d’adapter leurs jeux s’ils le souhaitent. Le premier jeu compatible sera Warframe, un MMO gratuit, et sera proposé aux joueurs inscrits au Xbox Insider Program en octobre. D’autres titres devraient être annoncés lors du prochain épisode d’Inside Xbox, le 11 novembre.

Pour Phil Spencer, le but est de faire grossir le catalogue de jeux disponibles sur Xbox One : “Certains jeux nécessitent une souris et un clavier, et ne peuvent donc pas être transposés sur Xbox One aujourd’hui. Si nous mettons ces outils entre les mains de développeurs, nous obtiendrons davantage de jeux."

Tous les claviers et souris connectés par USB seront compatibles. Microsoft a également annoncé un partenariat avec le constructeur Razer. Un clavier et une souris Xbox One “officiels” seront annoncés en novembre lors du X018 Trade Show.