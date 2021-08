Microsoft annonce un événement Xbox en marge de la Gamescom

L’agenda sera chargé pour les fans de la Xbox . Dès le 24 août à 19h00, heure belge, le constructeur reviendra sur “les jeux déjà annoncés développés par les Xbox Game Studios, mais aussi par nos partenaires, ceux qui arriveront avant la fin de l’année , ceux qui seront bientôt disponibles dans le Xbox Game Pass et plus encore.”

On t'a gardé un siège au premier rang ! Techniquement, nous avons un siège au premier rang pour tout le monde... Mais nous avons sauvé le tien en premier, promis. ✨ ????️ Mardi 24 août ⏰ 19H00 ???? https://t.co/LmbAEASiq5 pic.twitter.com/rglJ4gieQ3

Le livestream sera disponible sur YouTube, Twitch, Twitter et Facebook Gaming. Ensuite, le 25 août, place à la traditionnelle “Opening Night Live” produite par Geoff Keighley. On y attend évidemment d’autres annonces de la part de Microsoft. Enfin, les équipes de Bethesda Allemagne partageront quelques informations sur leurs prochains jeux, et ce dès le 26 août.

Et qui dit Gamescom dit réductions. Microsoft proposera des soldes numériques qui “vous permettront d’économiser jusqu’à 75 % sur des titres iconiques, sur console comme sur PC Windows 10.” Bref, rendez-vous le 24 août pour tous les fans de Xbox.