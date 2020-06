Microsoft annonce la fin de la prise en charge d’Office 2016 pour Mac

La version Mac de la suite bureautique continuera de fonctionner. Mais le support offert par Microsoft prendra fin le 13 octobre 2020.

À cette date, la firme de Redmond ne fournira plus aucun support technique, de mise à jour de sécurité et de correction de bugs. Avec le temps, les utilisateurs qui souhaitent poursuivre avec cette version de la suite Office devront s’attendre à des soucis de compatibilité et des risques au niveau de la sécurité.

Toutes les versions d’Office 2016 pour Mac sont concernées, à savoir les versions :

Home

Business

Famille

Standard

Étudiant

Office 2010 est également concerné par cette mesure. Enfin, après la date du 13 octobre, les services en ligne Office 365 ne seront pleinement accessibles qu’à condition de posséder Office 2016, Office 2019 ou Office 365 ProPlus. Les anciennes versions non reprises dans cette liste pourront toujours se connecter, “mais ces versions plus datées pourront rencontrer des problèmes de performances et/ou de fiabilité au fil du temps”, explique Microsoft.

“Nous reconnaissons que les clients se trouvent à différents moments de leur parcours vers le cloud, et nous continuerons à écouter et à soutenir nos clients dans leur transition vers Office 365 ProPlus, la version d'abonnement d'Office qui reçoit régulièrement des mises à jour de sécurité et de fonctionnalités”, annonce Microsoft, qui souhaite évidemment que les utilisateurs migrent petit à petit vers les différentes formules d’abonnements proposées, comme 365 Personnel ou 365 Famille.