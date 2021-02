Microsoft admet que la Xbox Series X sera en rupture de stock jusqu’en juin 2021

Et c’est le chef des relations investisseurs de l’entreprise, Mike Spencer, qui le reconnait dans une interview accordée au New York Times.

N’esperez pas trouver une Xbox Series X dans les rayon avant le mois de juin. Mike Spencer est formel, Microsoft aura bien du mal à produire suffisament de consoles pour répondre à la demande.

Et la situation s’avère plus compliquée que prévue. Intialement, cette rupture de stock devait durer jusqu’au mois d’avril. C’est du moins ce qu’annonçait Tim Stuart, directeur financier de la branche Xbox, en novembre dernier : “Je pense que nous continuerons de constater des pénuries d'approvisionnement à l'approche du trimestre suivant les vacances d'hiver, donc le troisième trimestre de Microsoft, le premier du calendrier.”

Une pénurie qui avait également été prédite par Phil Spencer, le patron de la Xbox, et ce dès le mois d’octobre 2020 : “Nous allons avoir plus de demandes que d’offre, et je m'en excuse par avance auprès des gens. Je pense que nous allons vivre dans ce monde pendant quelques mois où nous allons avoir beaucoup plus de demandes que d’offre.”

Aujourd’hui, Mike Spencer parle d’une pénurie qui durera “au moins jusqu’au mois de juin.” La faute aux “scalpers”, qui achètent des quantité importantes de consoles pour les revendre à prix d’or sur eBay. Mais également à AMD, qui distribue des processeurs et des cartes graphiques pour les consoles de Microsoft mais aussi de Sony, et qui a bien du mal à suivre la cadence.