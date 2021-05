Microsoft abandonnera définitivement Internet Explorer en 2022

Dès l’année prochaine, le navigateur de Microsoft sera définitivement remplacé par Edge. Et cette retraite forcée se fera en plusieurs étapes.

Penser à l’avenir

C’est en quelque sorte ce que souhaite accomplir Microsoft en abandonnant son ancien navigateur. “Nous annonçons que l'avenir d'Internet Explorer sur Windows 10 est dans Microsoft Edge. Microsoft Edge est non seulement une expérience de navigation plus rapide, plus sécurisée et plus moderne qu'Internet Explorer, mais il est également en mesure de répondre à un problème clé: la compatibilité avec les sites Web et les applications plus anciens”, explique la firme de Redmond.

Lire aussi : Windows 10 : plusieurs versions sont en fin de vie

Dans un premier temps, Internet Explorer continuera de fonctionner. Mais le 17 août 2021, il sera impossible d’utiliser le navigateur pour accéder aux services comme Microsoft 365, Outlook, ou One Drive.

Ensuite, Internet Explorer sera définitivement retiré de Windows 10 le 15 juin 2022. Ce qui permet aux utilisateurs d’en profiter encore pendant quelques mois, alors que la date initiale était précédemment fixée au mois d’août de cette année.

Edge prend la relève

Microsoft facilite la transition vers son nouveau navigateur. “Si vous utilisez Internet Explorer à la maison, nous vous recommandons de passer à Microsoft Edge avant le 15 juin 2022 pour commencer à profiter d'une expérience de navigation plus rapide, plus sécurisée et plus moderne. La bonne nouvelle: vous l'avez probablement déjà sur votre appareil.Recherchez "Microsoft Edge" à l'aide de la zone de recherche Windows 10.”

Lire aussi : Microsoft Office à la recherche de sa nouvelle police de caractère

Si le navigateur n’est pas présent sur votre machine, il peut être téléchargé gratuitement à cette adresse.

Microsoft rappelle également que “une fois que vous avez opté pour Edge, il est facile de transférer vos mots de passe, vos favoris et d'autres données de navigation d'Internet Explorer en quelques clics. Et si vous rencontrez un site qui a besoin d'Internet Explorer, Microsoft Edge dispose du mode Internet Explorer intégré afin que vous puissiez toujours y accéder.”