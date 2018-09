Microsoft a mis au point une intelligence artificielle capable de flouter l’arrière-plan lors de vidéoconférences

Et si vous ne deviez plus vous soucier de ce qu’il se trame derrière vous lorsque vous passez un appel vidéo via Skype ?

Microsoft pense avoir la solution pour tous les utilisateurs de Microsoft Teams, une plateforme utilisée par 320 000 entreprises, dont 87 des 100 plus grandes entreprises mondiales. Ça s’appelle le Background Blur, et vous l’aurez compris, ça permet de flouter en temps réel l’arrière-plan d’une vidéo. L’intelligence artificielle mise au point par les développeurs a appris à distinguer une personne (visage et buste) et ne garde que cette partie nette. Pratique lors de vidéoconférences, qui tendent à se devenir de plus en plus populaires dans les entreprises qui pratiques le télétravail.