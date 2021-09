Metroid Dread présente son gameplay

Le grand retour de Samus est prévu pour le 8 octobre prochain. D’ici là, Nintendo nous met l’eau à la bouche avec une longue bande-annonce de présentation du jeu.

" L'histoire de Samus continue après les événements de Metroid Fusion tandis qu'elle se rend sur la planète ZDR pour enquêter sur une mystérieuse transmission envoyée à la Fédération galactique. Cette planète reculée regorge de formes de vie redoutables et de dangers mécaniques. Samus est aujourd'hui plus agile et puissante que jamais, mais sera-t-elle de taille face aux menaces qui hantent les profondeurs de ZDR ? "

C’est la question que nous pose Nintendo, et à laquelle il nous faudra répondre dans moins d’un mois. Le titre, qui s’inscrit dans la lignée de Metroid, Super Metroid ou encore Metroid Fusion, devrait satisfaire les joueurs qui attendent toujours des nouvelles du développement de Metroid Prime 4, annoncé en 2017, mais dont la sortie a été repoussée indéfiniment.

À noter que Metroid Dread sortira le même jour que la nouvelle Switch OLED. Et qu’il s’agira, avec Mario Party Superstars et Pokémon Diamant Étincelant / Pokémon Perle Scintillante, de la dernière grosse sortie de Nintendo cette année.