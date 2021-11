Métavers : un yacht virtuel vendu pour plus de 650.000 dollars

Avec son prix de 149 Ethereum, soit plus de 650.000 dollars , le Metaflower Super Mega Yacht devient ainsi l’objet numérique le plus cher jamais vendu au sein de The Sandbox, une plateforme qui mêle à la fois NFT, cryptomonnaie, et un monde virtuel.

La folie des NFT, et prochainement du métavers, ne fait que commencer. La preuve une fois encore avec le jeu the Sandbox, qui vient de vendre un yacht entièrement numérique.

Le Metaflower Super Mega Yacht a été vendu par l’entreprise Republic Realm, qui croit dur comme fer au métavers (et on les comprend). Le yacht n’est qu’un seul de leurs nombreux produits virtuels mis en vente. Des îles, elles aussi entièrement numériques, et baptisées “Fantasy Islands” ont été vendues en moins de 24 heures pour une somme de 63,9 ETH, soit 280.000 dollars.

Évidemment, tous les yeux sont rivés sur The Sandbox. La plateforme qui est en phase alpha fermée au grand public attire notamment des artistes comme Deadmau5 et le rappeur Snoop Dogg, ou des marques comme Adidas et Atari. Et si vous vous demandez à quoi ressemble un faux yacht à 650.000 dollars, la réponse, visible dans la vidéo ci-dessus, risque bien de vous décevoir…