Messenger Kids : la messagerie victime d'un bug permettant à des adultes de contacter n'importe quel enfant

L'idée de Messenger Kids était simple : permettre aux enfants et aux parents de discuter en toute sécurité. Mais selon un récent article de The Verge, la mission est complètement ratée.

Cela ne devrait étonner personne : Facebook a une fois de plus été victime d'un bug mettant en danger ses utilisateurs ainsi que leurs données personnelles. Cette fois, il s'agit d'une faille visant l'application Messenger Kids, et qui permettait à des inconnus (enfants et adultes) d'entrer en contact avec n'importe quel jeune utilisateur de la messagerie.

Un message aurait été envoyé aux parents concernés, afin de les prévenir :

"Bonjour PARENT,

Nous avons constaté une erreur technique qui a permis à l’ami de ENFANT de créer une discussion de groupe avec ENFANT et un ou plusieurs amis approuvés par le parent de AMI. Nous voulons que vous faire savoir que nous avons désactivé cette discussion de groupe et que nous nous assurons que de telles discussions ne seront plus autorisées. Si vous avez des questions sur Messenger Kids et sur la sécurité en ligne, visitez notre centre d'aide et les contrôles parentaux de Messenger Kids. Nous apprécierions également vos commentaires."

Facebook a confirmé l'information à l'AFP : "Nous avons récemment informé certains parents d'utilisateurs de Messenger Kids d'une erreur technique que nous avons détectée et qui touche un nombre limité de groupes de conversation."

Pour rappel, Messenger Kids permet au réseau social de séduire les 6-12 ans, théoriquement interdits sur la plateforme avant leurs 13 ans.