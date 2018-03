Message envoyé par erreur ? WhatsApp vous laisse désormais une heure pour l'effacer

La messagerie de Facebook allonge le délai de suppression, passant de 8 minutes à 68 minutes et 16 secondes, très précisément.

La fonction Delete for Everyone, introduite en octobre 2017, permet comme son nom l'indique de supprimer un message envoyé, à la fois chez l'envoyeur et chez le destinataire. Auparavant, l’envoyeur pouvait effacer un message dans sa propre conversation, mais cela n’avait aucun impact chez le destinataire. Depuis octobre, chaque message effacé l'est également dans la conversation du destinataire ou dans le groupe. WhatsApp l’intercepte sur ses serveurs et l’empêche d’atteindre son destinataire. Celui-ci voit simplement une indication que le message a été supprimé, aussi bien dans l’application que sur la notification. Car sans ouvrir l’application, le message aurait simplement pu être lu en notification sur l’écran de veille du téléphone. Les développeurs ayant pensé à tout, même la notification indique que le message a été effacé.

La mise est jour est disponible dès à présent sur iOS, la version Android devrait arriver dans les prochains jours. À noter que les utilisateurs hors ligne bénéficient désormais de 24 heures pour effacer leur message, avant de retrouver une connexion. Pour cela, il suffit de maintenir appuyé sur le message en question et de sélectionner l'option "supprimer".

WhatsApp rattrape donc légèrement son retard sur Telegram, une autre messagerie qui offre un délai de 48 heures. Allez, plus que 47 heures...