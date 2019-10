Master and Dynamic présente un sérieux concurrent aux AirPods

Master and Dynamic a présenté un dérivé de ses écouteurs sans fil MW07 adapté tant à un usage quotidien que sportif intensif.

Le fabricant a annoncé le 17 octobre que sa gamme MW07 s'étendait pour accueillir de nouveaux écouteurs sans fil étanches, les MW07 GO.

En comparaison avec les MW07 standard, ces nouveaux écouteurs et leur étui sont 15% plus légers et plus compacts. Ils ont été conçus à partir du même matériau que celui utilisé pour les solaires de sport.

Comme la génération précédente, la paire est proposée avec cinq tailles d'embouts auriculaires, mais ajoute une troisième taille de crochet d'oreille pour fixer l'écouteur. Toutes ces options assurent une tenue optimale des écouteurs dans l'oreille même lors de séances sportives intenses.

L'amélioration la plus notable entre la version Go et celle standard concerne son autonomie. Plutôt que d'offrir 3,5 heures d'écoute par charge les MWO7 Go peuvent durer 10 heures, c'est-à-dire le double de la durée proposée par les AirPods 2 d'Apple.

Les écouteurs Master and Dynamic Go True Wireless Headphones peuvent déjà être commandés pour 199 euros (soit 50 euros de moins que le modèle standard) pour une livraison à partir du 23 octobre.