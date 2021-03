Mars House : découvrez cette maison virtuelle vendue 500.000 dollars

Dans cette demeure, l'espace intérieur est largement ouvert sur l'extérieur grâce à de grandes baies vitrées. À l'extérieur, un salon de jardin offre un point de vue imprenable sur les collines de mars et son ciel tangerine. À l'intérieur, tout le confort moderne, à la nuance près qu'il sera impossible pour les habitants virtuels de cuisiner . L'artiste a considéré que l'équipement habituel n'était pas adapté puisque l'on ne mange pas dans un monde virtuel. Paradoxalement, on pourra tout de même y prendre sa douche.

Le boom du NTF

Ce type de transaction utilisant ces jetons virtuels dans le monde de l'art est en plein boom. De nombreux objets virtuels (et réels) ont été vendus via NFT (jeton non fongible en français) comme des GIF, des photos, des tweets ou de courtes vidéos. C'est le cas d'une oeuvre de l'artiste Beeple (Mike Winkelmann). Le 26 février dernier, la courte vidéo d'animation (dix secondes) mise en vente a été achetée par le collectionneur américain Pablo Rodriguez-Fraile pour la somme faramineuse de 6,6 millions de dollars.

Pour Krista Kim, la folie du NFT ne fait que commencer. “Nous allons tous décorer virtuellement nos environnements et notre espace personnel, nos vêtements”, a-t-elle déclaré à CNBC. "Tout comme les tatouages. Les gens s'expriment avec des tatouages. C'est une forme d'art. Et bien, les gens vont aussi s'exprimer avec des créations numériques et des pièces décoratives et des objets de collection, de la mode, des accessoires, virtuels."