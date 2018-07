Le créateur de Facebook a vraiment de quoi retrouver le sourire puisque cette position dans ce classement s’accompagne d’une autre bonne nouvelle : une croissance de +2,4% de la valeur boursière de l’entreprise, qui vaut désormais plus de 571 milliards de dollars sur les marchés.

Le fondateur de Facebook dépasse Warren Buffett et se positionne troisième dans le classement des 500 personnes les plus riches au monde.

Mark Zuckerberg entre dans le top 3 des personnes les plus riches au monde - © Tous droits réservés

Bloomberg en profite pour rappeler que c’est la première fois depuis la création du Bloomberg Billionaires Index que les trois premières places sont occupées par des personnalités ayant fait fortune grâce aux " nouvelles technologies ". Un secteur qui représente au total une richesse estimée à plus de 5 billions de dollars sur l’ensemble des 500 personnes présentes au classement.

Pour autant, Zuckerberg est encore loin derrière les Bill Gates et Jeff Bezos, qui occupent respectivement la deuxième et la première place du classement. Le fondateur de Microsoft possède une fortune estimée à 94 milliards de dollars. Quant au fondateur d’Amazon, il double presque la fortune de Zuckerberg, avec près de 142 milliards de dollars. De quoi motiver le créateur de Facebook, qui risque au même moment de perdre son titre de plus jeune milliardaire de l’histoire. Un exploit accompli en 2008, à l’âge de 23 ans, mais qui risque bien d’être dépassé par Kylie Jenner, qui n’a que 20 ans.