Mario Kart Live : un studio a imprimé un stage mythique en 3D

Comme son nom le laisse deviner, Mario Kart Live : Home Circuit est une déclinaison du jeu de karting qui se joue dans votre salon , à l’aide d’une voiture téléguidée à l’effigie de Mario ou de Luigi, de portiques en cartons qui permettent de tracer un circuit, et d’une Nintendo Switch.

La voiture, dotée d’une caméra, se connecte à la console et vous permet de prendre place au volant du kart et de parcourir les pièces de votre maison en réalité augmentée, le tout depuis l’écran de la Switch. Le jeu a d’ailleurs fait l’objet d’un test sur Tipik, et d’un reportage de Tangui dans l’émission Culture Club, que vous pouvez retrouver ci-dessous :