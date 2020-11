Mario fait son grand retour sur Game & Watch pour ses 35 ans

Sortie au Japon en 1980, la console Game & Watch était la toute première console portable créée par Nintendo. Ce 13 novembre, à l’occasion des 35 ans du plombier moustachu, une nouvelle version, la Game & Watch: Super Mario Bros., voit le jour.

La console Game & Watch: Super Mario Bros. inclut les grands classiques Super Mario Bros. et Super Mario Bros.: The Lost Levels(sorti au Japon sous le titre Super Mario Bros. 2), ainsi qu’une version spéciale de Ball dans laquelle on retrouve Mario en jongleur.

Selon Nintendo, ces jeux bénéficient de commandes plus précises grâce à la croix directionnelle de la console. De plus, les néophytes comme les spécialistes du jeu pourront découvrir une nouvelle fonctionnalité : le mode Mario infini.

Ce mode, qui s’active en lançant Super Mario Bros. ou Super Mario Bros.: The Lost Levels tout en maintenant le bouton A enfoncé, permet de jouer aux niveaux les plus difficiles sans se soucier du game over. (Le mode se quitte en ouvrant le menu et en appuyant sur le bouton “pause/set”, puis en sélectionnant “reset game”.)