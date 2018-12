Mariah Carey bat un record de streaming sur Spotify avec “All I Want For Christmas Is You”

Qui dit Noël dit Mariah Carey et son célèbre tube “All I Want For Christmas Is You”, sorti en novembre 1994 sur l’album Merry Christmas.

22 ans plus tard, la chanson est devenue un classique, au point de devenir cette année la chanson la plus écoutée en un seul jour sur Spotify. Selon Chart Data, le morceau a été écouté plus de 10,8 millions de fois ce 24 décembre (10 819 009 fois, exactement).

Le record était jusqu’à présent détenu par le rappeur XXXTentacion avec sa chanson “Sad!”. Un jour après sa mort en juin dernier (le chanteur a été abattu au volant de sa voiture), “Sad!” avait été écouté plus de 10,4 millions de fois sur Spotify.

La chanteuse a réagi sur son compte Twitter d’un simple “Attendez... Quoi ?!” En 2017, elle expliquait au site Billboard à quel point le succès de ce morceau l’étonnait toujours autant : “Ce qui est fou, c'est que chaque année, elle est de plus en plus populaire. Cela me rend heureuse quand on me dit que cette chanson fait partie de la vie des gens.”

Parmi les autres records établis par “All I Want For Christmas Is You”, on peut citer celui de YouTube, où la chanson cumule plus de 520 millions de vues. Elle est également une des chansons de Noël les plus téléchargées, après Jingle Bell Rock et Feliz Navidad.