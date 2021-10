Malgré l’absence de stock, la PlayStation 5 se vend très bien

Sony a dévoilé ses résultats financiers, l’occasion d’en savoir un peu plus sur les ventes de la PlayStation 5.

Difficile de faire mieux que la PlayStation 4

Mais la next-gen de Sony s’en approche. Entre juillet et septembre 2021, Sony Interactive Entertainment a écoulé 3,33 millions de PlayStation 5 dans le monde entier. Au total, 13,4 millions de PlayStation 5 ont été vendus depuis sa sortie il y a 10 mois, contre 13,8 millions de PlayStation 4 sur les 10 premiers mois de sa commercialisation.

Et il y a de fortes chances que la PS4 conserve son avance, car il faudrait que Sony écoule 6,8 millions de PlayStation 5 entre octobre et décembre 2021 pour dépasser la PS4, ce qui semble impossible tant la pénurie de semi-conducteurs continue d’impacter fortement le marché.

Des jeux qui séduisent un peu moins

Du côté des jeux, Sony annonce une baisse des ventes de ses jeux first party : 7,6 millions contre 12,8 millions l’année dernière. Ce qui s’explique par l’absence de gros jeux comme Ghost of Tsushima ou The Last of Us Part II. Les ventes devraient redécoller en 2022, avec des titres très attendus comme Gran Turismo 7 ou le nouveau Horizon Forbidden West.

Heureusement, Sony a pu compter sur les jeux d’éditeurs tiers, qui ont représenté un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros, contre 2,5 milliards l’année dernière. On note également une forte augmentation des jeux dématérialisés, qui représentent 956 millions d’euros de ventes contre 212 millions pour les jeux physiques.

Enfin, signalons le nombre d’abonnés au PlayStation Plus qui repart à la hausse avec 47,2 millions d’adhérents contre 45,9 millions en 2020.