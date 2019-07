Maison connectée : l'application Trådfri d'Ikea change de nom

Le géant suédois de l'ameublement va regrouper ses différents appareils intelligents et connectés dans une nouvelle application.

Ikea commercialise ses ampoules connectées et autres objets dits "intelligents" (prises, etc) sous le nom Trådfri. Logiquement, l'application qui accompagnait ces produits et permettait d'en prendre le contrôle portait le même nom.

Désormais, l'application s'appellera "Ikea Home Smart", un nom plus simple qui annonce clairement la couleur, et qui permettra de regrouper tous les produits de l'enseigne sous une même bannière. "Ikea Home Smart" sera compatible avec :

- Les ampoules Trådfri

- Les détecteurs de mouvements

- Les prises connectées

- Les stores enrouleurs connectés Fyrtur et Kadrilj (prévus pour août)

- Les enceintes connectées Symfonisk, créées en partenariat avec Sonos

Une future mise à jour, prévue pour octobre, permettra de créer des scénarios (les stores s'ouvrent à 8h tous les jours, et activent à la fois une playlist sur l'enceinte et allument les lumières de la cuisine, par exemple). Enfin, Ikea annonce une baisse de prix d'une dizaine d'euros sur plusieurs produits connectés.