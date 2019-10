macOS Catalina : Adobe déconseille la mise à jour aux utilisateurs de Photoshop - © Adobe

Cela ne veut pas pour autant dire que Photoshop et Lightroom ne se lanceront pas. Les programmes d'Adobe fonctionnent, mais ils peuvent rencontrer des problèmes plus ou moins importants. Sur Lightroom par exemple, les appareils photo de la marque Nikon ne sont plus reconnus une fois reliés à l'ordinateur. Quant à l'outil "Lens Profile Creator", il refuse tout simplement de fonctionner.

Sur Photoshop, c'est un peu plus grave :

Lors de l'enregistrement de fichiers, Photoshop est incapable d'en modifier l'extension. L'utilisateur devra la modifier manuellement afin de pouvoir les ouvrir ultérieurement.

L'outil "ExtendScript Toolkit" et le "Lens Profile Creator" ne fonctionnent pas du tout (ces deux outils étant toujours en 32-Bit, alors que Catalina exige désormais du 64-Bit)

Enfin, plusieurs plug-ins ne sont pas reconnus par Photoshop, lorsqu'ils sont installés par glisser-déposer.

Adobe a d'ores et déjà annoncé être à la recherche d'une solution rapide.