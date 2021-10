MacBook Pro : les applications pour masquer l’encoche se multiplient sur l’App Store

Apple a récemment annoncé deux nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Et si les spécificités techniques des deux machines ont agréablement surpris les professionnels, la présence d’une encoche sur le haut de l’écran comme sur l’iPhone ne plaît pas à tout le monde.

Cachez ce “notch” que je ne saurais voir

Selon Apple, la présence de l’encoche est une excellente idée. Comme l’a expliqué Shruti Haldea, en charge de la gamme Mac Pro chez Apple, dans le podcast Same Brain : “Nous avons en réalité agrandi l'écran, de sorte que vous avez, comme sur l'ordinateur portable de 16 pouces, toujours une zone active de 16 pouces en diagonale dans cette fenêtre de 16 par 10 pouces, mais nous avons agrandi cette zone pour y mettre la barre de menus. Nous l'avons un peu déplacée vers le haut, donc c'est un moyen vraiment intelligent de vous donner plus d'espace pour votre contenu - et lorsque vous êtes en mode plein écran, comme vous l'avez dit, vous avez cette fenêtre 16 par 10 et elle a fière allure. C'est transparent.”

Que l’on soit d’accord ou pas avec cette vision des choses, toujours est-il que l’encoche est bel et bien présente, même si les premiers tests des deux machines annoncent qu’on s’y fait très rapidement. Qu’à cela ne tienne, des développeurs ont déjà trouvé une solution pour masquer de façon permanente cette encoche.