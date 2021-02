MacBook Pro : le retour du lecteur de carte SD se précise

Deux nouveaux modèles de MacBook Pro prévus pour cette année proposeraient à la fois un lecteur de carte SD, ainsi qu’un port HDMI.

Nombreux étaient les déçus lorsque la marque à arrêter d’intégrer des lecteurs de carte SD, Apple étant une marque très appréciées des créatifs et photographes. Et comme d’habitude, c’est l’analyste Ming-Chi Kuo, toujours très bien informé, qui révèle l’information. "Nous prévoyons que les deux nouveaux modèles de MacBook Pro d’Apple en 2021 auront plusieurs modifications significatives de conception et de spécifications”, explique Kuo. "Ces changements pratiques pour les utilisateurs sont la présence d’un lecteur de carte SD et d’un port HDMI."

Les informations de Ming-Chi Kuo rejoignent celles de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, qui avait également annoncé le retour du lecteur de carte SD en janvier dernier. L’ajout d’un port HDMI est cependant une nouvelle information.

Ces changements devraient être présents sur les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces qu’Apple pourrait commercialiser plus tard cette année. Comme on vous l’annonçait le 15 janvier dernier, ces nouveaux ordinateurs portables pommés seraient plus carrés, à la manière du récent iPhone 12.

La Touch Bar serait quant à elle abandonnée. Ce petit écran OLED, placé au-dessus du clavier, n’a jamais convaincu les utilisateurs. L’écran était moins pratique de vraies touches et rencontrait souvent des problèmes (freeze, redémarrage, etc.).

Enfin, ces nouveaux MacBook Pro disposeraient d’un connecteur MagSafe. Depuis l’introduction de l’USB-C sur ses portables, Apple avait abandonné son connecteur magnétique, mais celui-ci pourrait faire son grand retour.