MacBook : la Touch Bar est sur le départ

Les nouveaux MacBook Pro d’Apple pourraient encore arriver cette année. Et selon des analystes de chez Display Supply Chain Consultants, il faudra dire au revoir à la Touch Bar.

Un nouveau design semble se confirmer

Ce n’est pas la première fois que la rumeur fait son apparition en ligne, mais il semblerait que les nouveaux MacBook Pro de la marque à la pomme bénéficient d’un nouveau look plus carré, proche de l’actuel iPhone 12.

À l’intérieur, on retrouverait la nouvelle version de la puce Apple (sans doute baptisée M2). Et surtout, la Touch Bar ne serait plus de la partie. De quoi satisfaire tous ses (nombreux) détracteurs.

Le petit écran tactile, positionné au-dessus du clavier, permet d’interagir avec les diff&rentes applications de façon dynamique. Mais de nombreux problèmes, rarement corrigés par Apple, diminuent fortement son intérêt et beaucoup lui préféreraient une rangée de touches à l’ancienne.

De plus, la Touch Bar représente à elle seule la troisième plus grosse utilisation d’écrans OLED, ce qui n’est pas négligeable. À terme, Apple voudrait utiliser cette technologie sur les iPad et non plus sur ces petites barres. Mais pour cela, il faudra attendre 2023.

La Touch Bar quant à elle, devrait disparaître assez rapidement, et ne plus être présente sur les futurs MacBook Pro de 16 et 14 pouces qu’Apple devrait annoncer prochainement.