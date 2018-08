MacBook Air : Le nouveau portable d’entrée de gamme d’Apple ne sera pas bon marché

Tous les analystes spécialisés dans les produits Apple s’accordent sur un point : il y aura bien un nouveau MacBook Air présenté lors de la prochaine keynote. Mais de nouvelles informations indiquent que son prix sera aligné sur la grille tarifaire très élevée pratiquée par la firme de Cupertino.

C’est en tout cas ce qu’avance le site Digitimes. Si le MacBook Air, qui fut un temps l’ordinateur portable le plus fin au monde (dans la gamme actuelle d’Apple, c’est désormais le MacBook qui est le moins épais), aura droit à un nouveau modèle en septembre, celui-ci pourrait coûter pas moins de 1200 dollars.

Apple n’abandonne donc pas cette gamme très appréciée des utilisateurs. Mais le prix serait bien supérieur aux précédents modèles et confirmerait que l’entreprise ne souhaite pas proposer d’ordinateurs sous la barre fatidique des 1000 euros/dollars. Par ailleurs, on apprend également que la marque à la pomme aurait remplacé la puce Broadwell Intel de cinquième génération par la huitième génération Coffee Lake et que la firme Compal sera en charge de la production.

Quant à la keynote, le site iMore estime qu’elle se tiendra le 12 septembre prochain, puisqu’Apple a pour habitude de dévoiler ses nouveaux produits lors du premier ou second mardi ou mercredi de septembre :

iPhone 5: 12 septembre 2012

iPhone 5s: 10 septembre 2013

iPhone 6: 9 septembre 2014

iPhone 6s: 9 septembre 2015

iPhone 7: 7 septembre 2016

iPhone 8/X: 12 septembre 2017

Pour rappel, Apple pourrait dévoiler un iPhone 9, un iPhone X 2, l’Apple Watch Series 4, l’iPad Pro 3 et le fameux MacBook Air.