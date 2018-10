Mac : Apple pourrait remplacer les processeurs Intel par des puces maison dès 2020

L’analyste Ming-Chi Kuo, toujours très bien informé, annonce que la transition vers des processeurs développés par Apple pourrait avoir lieu d’ici deux ans à peine.

Cette nouvelle rumeur se rapproche des informations publiées à ce sujet par le site Bloomberg en avril dernier, s’appuyant sur des sources anonymes. Ce changement, prévu pour 2020 ou 2021 au plus tard, permettrait à Apple de s’affranchir d’Intel, et de mettre à jour ses iMac et ses MacBook (Pro) quand bon lui semble, sans devoir attendre les nouvelles évolutions d’Intel.

Le changement aurait lieu dans un premier temps sur les ordinateurs portables de la marque. Apple ayant besoin de plus de temps pour concevoir un processeur aussi rapide et efficace que ceux présents dans les iMac et les produits à destination des professionnels.

Cette transition bénéficierait également à TSMC, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, qui fabrique les puces “A” (la plus récente étant la A12 Bionic présente dans l’iPhone Xs) pour le compte d’Apple depuis 2016 et qui resterait partenaire de la marque à la pomme sur ces nouveaux processeurs. Toujours selon Ming-Chi Kuo, Apple profiterait de ce partenariat pour leur confier la fabrication des puces gérant l’ADAS, soit l’Advanced Driver Assistance Systems, le système de conduite automatique des futures Apple Car.

Les dégâts ne se sont pas fait attendre chez Intel. L’action du constructeur a perdu 7,6% de sa valeur depuis la publication de l’analyse de Kuo. Apple continuerait cependant à se tourner vers Intel pour la fabrication des puces 4G. Mais globalement, la firme de Cupertino tend à tout produire elle-même, ce qu’elle fait déjà avec les puces biométriques pour la protection des donnes personnelles, ou encore les puces Bluetooth permettant d’associer rapidement des écouteurs AirPod.