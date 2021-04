Luigi rejoint la gamme LEGO Super Mario

Tout comme la figurine LEGO Super Mario, la figurine Luigi disposera d’une connectivité Bluetooth et d’un écran qui affiche à la fois les yeux du personnage et divers effets visuels sur sa poitrine . Sous ses pieds, un capteur sera utilisé pour scanner des autocollants placés sur certaines pièces, ce qui activera des modes de jeu ou des effets sonores.

Et cette fois, la nouveauté est de taille puisque Luigi en personne rejoint l’aventure, via un nouveau pack de démarrage qui proposera une figurine Luigi interactive , un Yoshi rose, un Goomb’os et un Boum Boum. Le tout accompagné de différentes pièces qui permettent de reconstituer un niveau du jeu.

Un an après l’arrivée de la gamme LEGO Super Mario, le constructeur danois continue de proposer de nouveaux sets qui permettent de recréer des stages inspirés de l’univers du jeu.

Des interactions potentielles

Le succès de la gamme permettra donc de voir débarquer toujours plus de boîtes. Et pour les joueurs, ça sera l’occasion de faire collaborer les deux frères sur un même niveau afin de multiplier les interactions et de varier le gameplay.

Le set “Adventures with Luigi” et ses 280 pièces devrait arriver cet été. Il sera accompagné de quatre extensions supplémentaires et de deux costumes pour la figurine. Enfin, une troisième série de personnages à collectionner en sachet est également annoncée. De quoi patienter avant l’arrivée d’un set Sonic le hérisson.