Loot Boxes : Nintendo rappelle l'arrêt d'Animal Crossing Pocket Camp en Belgique

L'éditeur a rappelé aux joueurs que son jeu mobile dérivé de la série Animal Crossing vit ses derniers jours dans notre pays.

La nouvelle ne surprendra personne, Nintendo ayant annoncé sa décision il y a quelques mois. Ainsi, Fire Emblem Heroes et Animal Crossing : Pocket Camp, deux jeux mobiles disponibles sur iOS et Android, ne seront plus jouables dans notre pays.

Plutôt que de modifier les deux jeux et ainsi se conformer aux lois belges concernant les loot boxes (que le gouvernement a qualifiées de "jeux de hasard"), Nintendo a tout simplement décidé de retirer les deux jeux des App Store et rappelle aux fans d'Animal Crossing dans un email que le jeu disparaîtra le 27 août prochain.

En raison de l'imprécision de la situation actuelle en Belgique concernant certaines méthodes de monétisation en jeu, nous avons décidé de mettre fin au service relatif à Animal Crossing: Pocket Camp en Belgique. À partir du mardi 27 août 2019, il ne sera plus possible d'utiliser le logiciel, ni de le télécharger. Les utilisateurs en Belgique qui disposent de tickets verts sur leur compte peuvent les utiliser jusqu'à l'interruption du service. Merci de votre intérêt pour Animal Crossing: Pocket Camp.

Lors de l'annonce, Nintendo avait également précisé que plus aucun jeu mobile ne verrait le jour sur les boutiques d'applications belges : "Par ailleurs, les futurs titres Nintendo utilisant des méthodes de monétisation similaires ne seront pas lancés en Belgique."

Ainsi, la Belgique a dû se passer du récent Dr. Mario World. Et il en sera de même pour le très attendu Mario Kart Tour.