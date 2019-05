Loot Boxes : Nintendo annonce l'arrêt de deux jeux en Belgique

Le groupe a annoncé que Fire Emblem Heroes et Animal Crossing : Pocket Camp, deux jeux mobiles disponibles sur iOS et Android, ne seront bientôt plus jouables dans notre pays.

Plutôt que de modifier les deux jeux et ainsi se conformer aux lois belges concernant les loot boxes (que le gouvernement a qualifiées de « jeux de hasard »), Nintendo a tout simplement décidé de retirer les deux jeux des App Store.

En raison d'une situation ambiguë concernant certaines méthodes de monétisation dans les jeux en Belgique, nous avons pris la décision d'arrêter le service pour Animal Crossing: Pocket Camp et Fire Emblem Heroes en Belgique. À partir du mardi 27 août 2019, il ne sera plus possible de jouer à ces logiciels et ils ne seront plus disponibles au téléchargement. Tous les joueurs de Belgique possédant des tickets verts et/ou des orbes sur leur compte, peuvent continuer à les utiliser avant la fin du service. Par ailleurs, les futurs titres Nintendo utilisant des méthodes de monétisation similaires ne seront pas lancés en Belgique.Nous souhaitons remercier tous les joueurs de Belgique pour leur soutien aux jeux Animal Crossing: Pocket Camp et Fire Emblem Heroes.

À en croire ce communiqué, publié sur le site de Nintendo, la disponibilité des prochains jeux mobiles de l'éditeur semble donc compromise en Belgique. Dr. Mario World et Mario Kart Tour, qui devraient arriver avant la fin de l'année, seront des jeux free-to-play et pourraient donc ne jamais voir le jour chez nous. Affaire à suivre.