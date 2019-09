Logitech présente sa dernière souris pour les joueurs très endurants

Le constructeur suisse Logitech présente une toute nouvelle souris gaming sans-fil, la G604 Lightspeed, qui se distingue surtout par son impressionnante autonomie de 240 heures de jeu.

Dans le détail, la Logitech G604 Lightspeed comporte 15 commandes programmables, une molette de défilement ultra-rapide à deux modes et un ensemble de six boutons au pouce, pour passer facilement et rapidement d'une action à une autre. Étant sans-fil elle offre également une liberté de mouvement pour jouer sans stress. Sa technologie Lightspeed lui garantit en outre une connectivité sans le moindre lag. Elle dispose enfin d'un capteur offrant actuellement le meilleur gameplay de la marque.

A noter qu'il est possible de passer de la technologie Lightspeed à une connexion Bluetooth plus classique simplement en actionnant un bouton. Son autonomie est annoncée à 240 heures en Lightspeed et à 5 mois et demi en Bluetooth, le tout avec une seule pile AAA.

La Logitech G604 Lightspeed devrait être disponible durant l'automne 2019 pour 99,99 euros

Cette nouveauté arrive dans la foulée de la sortie cet été du clavier gaming sans-fil G915 Lightspeed, vendu 249 euros. Lui aussi possède une autonomie assez exceptionnelle, de l'ordre de 12 jours de jeu, à raison de 8 heures d'activité quotidiennement.