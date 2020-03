LinkedIn s'inspire de Snapchat et teste les Stories

LinkedIn a annoncé cette semaine l'arrivée prochaine de la fonctionnalité éphémère de Stories sur sa plateforme, en vue d'encourager un mode de communication plus amusant.

Pete Davies, en charge des nouveaux contenus sur LinkedInn a annoncé l'arrivée d'une fonctionnalité qui devrait augmenter les interactions sur sa plateforme.

Bien que le réseau social se concentre plus sur les relations professionnelles que personnelles, LinkedIn a envie de promouvoir les échanges éphémères comme sur Snapchat, Instagram et Facebook "pour offrir une manière légère et sympa de partager des mises à jour sans pour autant qu'elles soient parfaites ou attachées pour toujours à votre profil."