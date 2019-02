LG ne prévoit pas de smartphone pliable dans un futur proche

Alors qu'une grande majorité de la concurrence s'essaye au smartphone pliable, LG tente une approche différente. On observe, et puis on avisera.

N'attendez pas de smartphone pliable signé LG en 2019. L'entreprise, qui a dévoilé une télévision enroulable lors du récent salon CES, ne rejoindra pas la longue liste de constructeurs qui se lanceront dans l'aventure du pliable cette année (Samsung, Xiaomi, Huawei...). La raison est simple : LG considère qu'il est encore "trop tôt" pour commercialiser un smartphone pliable de qualité.

"Au mois de janvier, lors du Consumer Electronics Show, LG a présenté un téléviseur enroulable. Il s'agit d'une technologie de pointe qui a une longueur d'avance sur la technologie pliable. Nous avons envisagé la commercialisation d'un smartphone pliable lors du lancement de nos smartphones 5G, mais avons décidé de ne pas le produire", explique Brian Kwon, directeur de la division télé et mobile de LG, au quotidien The Korea Times.

"Le principal objectif de LG dans le secteur des smartphones est de reprendre sa position de dominance sur le marché. Compte tenu de cette situation, il est encore trop tôt pour LG de lancer un smartphone pliable. En termes de technologie, nous sommes tout à fait prêts à réagir en fonction des réactions des consommateurs."

L'article du Korea Times ne précise pas si LG dispose déjà de modèles pliables fonctionnels ou si la conception de smartphones pliables se fera dans les mois à venir selon l'accueil du public lors des annonces de la concurrence. Ce qui est certain, c'est que l'entreprise a déjà testé différentes façons de plier un smartphone (les brevets sont là pour le prouver), mais que pour l'heure, l'attention se porte sur des flagships plus "classiques", comme les futurs G8 ThinQ et V50 ThinQ.