LG envisage de mettre un terme à son activité smartphone

Après avoir quitté le marché européen, le groupe sud-coréen pourrait abandonner complètement sa gamme de smartphones.

Un porte-parole a confirmé un mémo interne, envoyé par Kwon Bong-seok, PDG de LG Electronics. “La concurrence sur le marché mondial des appareils mobiles étant de plus en plus féroce, il est l’heure pour LG de faire le meilleur choix”, peut-on lire dans les colonnes du quotidien The Korea Herald.

L’entreprise a perdu 4,5 milliards de dollars au cours de ces cinq dernières années, et il est devenu de plus en plus difficile de faire face à des concurrents toujours plus puissants, comme Apple, Samsung, Huawei ou Xiaomi.

Toujours selon le porte-parole, “l’entreprise envisage toutes les mesures possibles, y compris la vente, le retrait et la réduction de l'activité smartphones.” Toutefois, LG précise au site The Verge qu’aucune décision n’a encore été prise : “la direction de LG Electronics s'engage à prendre toute décision nécessaire pour résoudre ses défis commerciaux mobiles en 2021. À ce jour, rien n’a été finalisé.”

Récemment, l’entreprise a fait parler d’elle lors du salon CES, avec l’annonce du LG Rollable, un smartphone qui se déroule pour s’approcher d’un format tablette. LG a promis que le téléphone verra le jour en 2021.