LG dévoile un téléviseur de 325 pouces vendu à prix fou

Cet écran, dont la diagonale mesure 825 centimètres, vous coûtera 1,7 million de dollars.

Si les téléviseurs ont tendance à être de plus en plus grand, difficile de faire plus imposant que cette nouveauté de LG. Avec sa qualité 8K, l’écran peut notamment afficher plusieurs contenus à la fois. Pratique si vous êtes accros aux jeux multijoueurs en local, ou si vous souhaitez regarder deux contenus différents (et si vous possédez 1,7 million de dollars, rappelons-le).

La particularité de ce modèle, c’est de faire appel à des diodes LED (trois par pixels), contrairement à une simple couche LCD, pour un rendu plus vibrant et un contraste plus élevé, sans risque de brûlures de l’image. Au total, la version de 325 pouces possède pas moins de 33 millions de diodes LED.