Alors que les smartphones à trois, quatre, voire 5 capteurs photo sont de plus en plus nombreux, LG compte bien enterrer la concurrence avec un smartphone à 16 capteurs. Un concept dévoilé dans un nouveau brevet découvert par le site LetsGoDigital.

LG dépose un brevet pour un smartphone doté de 16 caméras - © Tous droits réservés

Enfin, plusieurs images pourraient être combinées, comme le propose déjà Google sur le Pixel 3 (notamment via les fonctions Night Shift et Super Res Zoom). Quant aux selfies, LG a pensé à tout puisqu'un miroir et un flash seraient placés sous les capteurs. De quoi profiter de 16 angles de vues en une seule prise, et pourquoi pas de reconstituer un visage en 3D pour imiter les Memojis d’Apple.