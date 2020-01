LG annonce un appareil innovant pour jardiner en intérieur

LG présente un appareil électroménager ressemblant à un réfrigérateur mais dédié au jardinage chez soi, un appareil capable d'arroser les plantations, de modérer la température et d'offrir une luminosité artificielle nécessaire à la photosynthèse.

Le fabricant LG va donner des ailes aux cultivateurs urbains avec un appareil capable de prendre en charge l'arrosage et l'ensoleillement des plantations grâce à une application mobile.

Cet appareil offre une enceinte fermée imitant les conditions de pousse en extérieur grâce au contrôle de la température, à des lampes à LED, à une circulation forcée de l'air et à un système d'irrigation autonome. Cet appareil vise des consommateurs qui veulent "savoir exactement d'où proviennent leurs aliments", et les personnes qui cherchent à faire pousser des plantes et des légumes tout au long de l'année.

L'appareil peut prendre en charge jusqu'à deux douzaines de sachets de graines fournis par LG (contenant aussi des semences, de la tourbe et de l'engrais). Un système clos d'irrigation permet d'administrer la dose nécessaire d'eau à chaque plantation tout en prévenant la formation de mauvaises herbes et de mauvaises odeurs. Lorsque l'appareil sera commercialisé, plus d'une vingtaine de variétés de plantes et de légumes seront proposées, allant de la laitue au basilic en passant par la roquette.

Cet appareil sera présenté dans son intégralité au salon high-tech du CES qui se déroulera à Las Vegas du 7 au 10 janvier. Le prix et les détails concernant cet appareil n'ont pas encore été dévoilés mais on s'attend à plusieurs zéros!