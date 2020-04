Les vidéos de cuisine et de jardinage sur YouTube dopées par le confinement

Les équipes de YouTube notent un regain de popularité en ce qui concerne certains centres d’intérêt depuis le début du confinement.

Parmi les sujets les plus recherchés depuis le 15 mars 2020 sur la plateforme de partage de vidéos figurent ainsi "faire son pain maison", "faire de l’exercice" ou bien encore "jardiner". Le nombre de visionnages de vidéos relatives à ces thématiques a en effet connu une très forte augmentation ces dernières semaines.

La cuisine au top et le sport en augmentation

Les tutoriels de cuisine ont toujours eu beaucoup de succès sur YouTube mais ces dernières semaines il en est un qui est particulièrement prisé et qui consiste à apprendre à faire son pain à la maison. Entre le 15 mars et le 19 avril, le nombre de vues de vidéos de cuisine dont le titre contient le mot "pain" a augmenté de plus de 800% par rapport à la même époque en 2019.

Depuis le début du confinement, les vues concernant des vidéos sportives contenant les termes "maison" et "sans équipement" ont aussi explosé (+800% en un an).

L’étude à la maison fait bouger les statistiques

Dans un autre genre, les vidéos relatives aux mathématiques ont également le vent en poupe. Les écoles étant fermées, les élèves, quel que soit leur niveau, doivent s’adapter et cherchent sur Internet des contenus leur permettant de les aider dans leurs révisions. A ce petit jeu, ce sont les mathématiques qui suscitent le plus de questions. Sur la seule deuxième quinzaine de mars, le nombre moyen de vues quotidiennes pour des vidéos de mathématiques a ainsi plus que doublé par rapport au début de l’année.

Enfin, le jardinage fait partie des occupations préférées des confinés, du moins ceux pour qui cela est possible. Le nombre moyen de vues de vidéos liées à cette activité a ainsi augmenté de plus de 140% depuis le 15 mars par rapport au début de l’année.