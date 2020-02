Les ventes du Galaxy S20 déçoivent, le coronavirus pointé du doigt

Les derniers flagships de Samsung ne se vendent pas comme prévu. Pour certains, c’est la faute du virus.

Selon le quotidien The Korea Herald, la gamme S20 peine à séduire. Samsung aurait écoulé 70 800 unités en Corée lors de son lancement. À titre de comparaison, la gamme Galaxy S10 s’était vendue à 140 000 exemplaires en un jour, tandis que le Galaxy Note 10 avait séduit 220 000 utilisateurs.

“Les ventes ont été affectées par la forte baisse des remises pour les nouveaux smartphones et le nombre de visiteurs dans les magasins en raison des craintes d'infection par le coronavirus”, tente de justifier un porte-parole d’un opérateur local.

La gamme Galaxy S20 se compose de trois modèles : le S20, le S20 Plus et le S20 Ultra. Chez nous, leurs prix sont de 800 euros, 999 euros et 1349 euros, respectivement. Ce qui n’a sans doute pas aidé Samsung, qui avait habitué les consommateurs à des prix plus abordables.