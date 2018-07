Les ventes de la PlayStation 4 pourraient bientôt dépasser celles de la PS3

La console de Sony continue de bien se vendre, à tel point que les chiffres ne diminuent presque pas sur un an. Ainsi, entre le premier avril et le 30 juin 2018, ce sont 3,2 millions de PS4 qui ont été écoulées. Sur la même période en 2017, Sony avait vendu 3,3 millions de consoles.

Tous ces bons chiffres poussent l’entreprise à revoir ses prévisions. Sony espère vendre 17 millions de consoles durant l’année fiscale (du premier avril 2018 au 31 mars 2019), soit un million de plus que prévu. Au total, ce sont plus de 82,2 millions de PlayStation 4 qui ont été commercialisées dans le monde. Un chiffre qui rapproche un peu plus la console des chiffres de vente de la PlayStation 3, vendue à 86,9 millions d’exemplaires.

Sachant que la PlayStation 5 n’est pas attendue avant 2020, cela laisse le temps à Sony de dépasser la PS3, sans pour autant espérer atteindre les chiffres de ventes de la PlayStation 2 ou de la PlayStation originale. Ces deux consoles avaient été vendues respectivement à 157,68 millions et 104,25 millions d’exemplaires.

Une chose est sûre, c’est que Sony est loin devant Microsoft, qui patauge avec sa Xbox One. Fin 2017, les ventes estimées de cette troisième Xbox n’atteignaient que les 31 millions d’unités. La firme nippone dépasse même la Switch de Nintendo, qui a séduit 1,88 million de nouveaux joueurs sur le dernier trimestre.

Les ventes de la PlayStation 4 devraient atteindre les 96 millions d’unités fin mars 2019.