Les ventes de l’HomePod augmentent, mais l’enceinte connectée d’Apple est toujours à la traîne

Un an après sa sortie, l’HomePod d’Apple voit ses ventes progresser de façon stable. Mais l’Amazon Echo et le Google Home sont loin devant et continuent de dominer le classement.

Selon le CIRP, les prix agressifs pratiqués par Amazon et Google leur donnent un avantage considérable (d’autant qu’Alexa et Google Assistant sont plutôt doués pour répondre à tous types de questions). Du côté d’Apple, on continue de jouer la carte “Premium”, avec une enceinte certes basée sur Siri, et donc limitée, mais qui propose un son salué par la critique, justifiant presque son prix de 349 euros. De plus, le HomePod n’est pour l’instant disponible que dans six pays (Australie, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Allemagne et France), ce qui limite forcément ses chiffres de ventes.