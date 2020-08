Les utilisateurs ont passé 1,6 billion d’heures sur leur smartphone en 6 mois

Le télétravail nous aura poussés encore plus vers nos smartphones et tablettes. Et ce n’est pas App Annie, spécialiste dans l’analyse de données mobiles, qui dira le contraire. Selon une récente étude, notre temps d’écran aurait augmenté de 25% du côté des applications de streaming vidéo et de 220% du côté des applications de bureautique (avec, dans le haut du classement : Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, LinkedIn et Cisco WebEx). Au total, le nombre d’heures passées par jour sur un smartphone a augmenté de 20%, avec un pic à 27% en avril.

Les utilisateurs ont passé 1,6 billion d’heures sur leur smartphone durant les six premiers mois de l’année. Et les dépenses ont logiquement suivi cette tendance.

Et qui dit temps d’écran qui augmente, dit dépenses. En effet, nous avons dépensé plus de 50 milliards de dollars au premier semestre 2020, soit une augmentation de 10% par rapport à la seconde moitié de 2019. En mai 2020, pas moins de 6,8 milliards de dollars ont été dépensés pour des jeux (9,4 milliards au total, si on prend en compte les applications classiques). À eux seuls, les jeux ont enregistré une croissance de 35% rien qu’au mois d’avril 2020.

Enfin, du côté des téléchargements, App Annie annonce que l’App Store d’Apple et le Play Store de Google ont connu une augmentation du nombre d’applications téléchargées de 10% par rapport au second semestre 2019 (+5% sur un an). Une fois de plus, le pic a eu lieu au mois d’avril, avec une hausse des téléchargements de 25%.