En effet, les chiffres étaient bien différents il y a encore quelques années. En 2013, les utilisateurs étaient plus loyaux à iOS, profitant de tout l'écosystème mis en place par Apple (iCloud, iMessages, Apple Music, AirDrop, AirPlay, etc.). Mais de janvier 2016 à décembre 2017, Android a vu ses chiffres passer de 89 à 91%... sans pour autant noter une diminution chez Apple (qui est passé de 85 à 88%).

Les utilisateurs d'Android seraient désormais plus fidèles que les utilisateurs d'iOS - © Tous droits réservés

L'explication est simple : la base d'utilisateurs d'Android est plus élevée qu'iOS. Autrement dit, le nombre de personnes passant d'iOS à Android et plus ou moins égal au nombre de personnes passant d'Android à iOS. Toujours selon Mike Levin, "ces chiffres signifient qu’iOS accueille plus d'anciens utilisateurs d'Android que l'inverse".

Bref, les deux systèmes d'opérations se portent plutôt bien. Et malgré la progression d'Android, n'oublions pas que cette étude ne prend pas en compte le changement de marques. Aisin les utilisateurs d'iOS restent fidèles aux iPhone, là où les utilisateurs d'Android peuvent passer de Samsung aux Google Pixels ou à un smartphone Huawei sans que cela soit noté dans l'étude.