Les trottinettes électriques Lime séduisent les Bruxellois

Le dernier arrivé sur le marché belge des trottinettes électriques en libre service rencontre un joli succès. Lancé en novembre 2018, le service débarque dans de nouvelles communes de la capitale.

Il y a eu l’américain Bird, aujourd'hui en pause, suivi du Belge Troty. Mais c’est le troisième acteur du secteur de la trottinette partagée qui semble plaire aux utilisateurs. En quelques mois à peine, Lime a doublé le nombre de trottinettes disponibles sur les trottoirs de la ville, comme l’explique Benjamin Barnathan, general manager Benelux de Lime, à nos confrères de L’Écho : "Nous sommes aujourd’hui présents sur 12 communes et nous avons un millier de trottinettes. Notre business croît avec la demande que l’on peut facilement identifier grâce à notre système."

Au total, 40.000 Bruxellois ont déjà parcouru plus de 220.000 kilomètres en trottinettes sur 150.000 trajets d’une durée moyenne de 7 minutes. Et ce n’est pas près de s'arrêter. "Les Bruxellois sont demandeurs de moyens de transport alternatifs et durables pour se déplacer facilement et rapidement sur de courtes distances en ville. Nos utilisateurs parcourent d’ailleurs en moyenne une distance de 1,3 km par trajet, ce qui nous permet d’offrir une réelle solution au problème du premier et du dernier kilomètre. Ce qui plaît à nos utilisateurs, c’est la flexibilité qu’offre ce moyen de transport et la grande disponibilité des trottinettes Lime dans tous les endroits cruciaux de la ville. Depuis le lancement, nous avons assuré le service en continu en toute sécurité, malgré une météo parfois capricieuse", déclare Benjamin Barnathan.

De nouvelles communes vont bénéficier du service dans les semaines qui viennent, et pourront peut-être devenir aussi populaires que le centre-ville, le quartier du Châtelain ou le quartier européen, où les trottinettes Lime sont le plus utilisées. "La demande pour les trottinettes électriques en free-floating ne cesse d’augmenter à Bruxelles", poursuit Benjamin Barnathan, "c’est la raison pour laquelle nous avons récemment élargi notre offre à la commune d’Uccle et le service sera prochainement disponible sur toute la commune de Schaerbeek".