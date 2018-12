Apple Plans continue d’évoluer, notamment dans notre pays. La marque à la pomme vient en effet d’ajouter les informations et horaires de la STIB, de la SNCB, de la TEC et des transports De Lijn au sein de l’application.

Les transports en commun belges débarquent dans Apple Plans - © Tous droits réservés

On le sait, Apple Plans est encore loin derrière des services plus anciens et plus avancés, comme Google Maps. Mais pour les utilisateurs d’iPhone, cela permet d’obtenir toujours plus d’informations sans devoir installer d’applications tierces.

En Belgique, Apple Plans prend en charge la vue satellite, la navigation GPS, la gestion du traffic, le guidage par bandes, le survol 3D de certaines villes (Anvers, Bruxelles, Gand, Bruges) et le CarPlay. D’autres options, comme la limite de vitesse, les lieux proches et les cartes intérieures d'aéroports ou de magasins ne sont toujours pas disponibles chez nous.