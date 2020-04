Les Tesla peuvent désormais s’arrêter à un feu rouge

La fonction Autopilot des Tesla s’améliore, avec deux nouveautés qui rendent les véhicules électriques encore plus intelligents.

Bien que Tesla décrit la fonction Autopilot comme un système de conduite automatique, l’option est encore relativement limitée. La preuve en est avec cette nouvelle mise à jour, qui permet aux derniers véhicules de la marque équipés de la fonction Autopilot (ce qui n’est donc pas le cas de tous les modèles) d’enfin s’arrêter à un feu rouge, et même de reconnaitre un panneau Stop.

Le conducteur devra reprendre la conduite après l’arrêt du véhicule (en donnant un petit coup sur la pédale d’accélérateur ou via le boitier de vitesse), même si le feu repasse au vert. Et l’Autopilot ne sera toujours pas en mesure de tourner automatiquement ni de traverser des passages piétons ou passages à niveau.

“Au fil du temps, en continuant d’apprendre grâce à notre flotte de véhicules en circulation, la fonctionnalité se contrôlera plus naturellement”, explique le constructeur. “Les performances peuvent donc être limitées dans des environnements difficiles, comme la présence de passages piétons, de la pluie, la lumière directe du soleil ou à l'approche des feux de circulation qui sont obstrués”.

À terme, Tesla, et son patron Elon Musk, annoncent que chaque véhicule sera “en mesure d’aller du garage jusqu’au travail sans aucune intervention du conducteur.” Mais d’ici là, les propriétaires d’un véhicule compatible, et ayant déboursé les 6300 euros nécessaires pour activer la fonction “ Capacité de conduite entièrement autonome” seront ravis d’apprendre que les panneaux Stop et les feux de signalisation sont pris en charge.