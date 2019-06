Les télés connectées Samsung ont-elles besoin d'antivirus ?

Samsung a conseillé, le 17 juin, sur son compte Twitter américain, d'utiliser régulièrement un antivirus sur ses smart TV QLED, afin de prévenir les attaques de logiciels malveillants.

Même si ce message a rapidement été effacé de Twitter, The Verge a remarqué la publication de ce tweet qui conseillait à ses utilisateurs de recourir à un antivirus toutes les deux ou trois semaines si leur téléviseur était connecté au Wi-Fi. Il était accompagné d'une vidéo explicative pour que les utilisateurs se chargent eux-mêmes de cette tâche.

La Toile s'est rapidement enflammée suite à ce message qui soulève de nombreuses questions, parmi lesquelles : Pourquoi Samsung n'automatise pas ce processus? et Est-ce que ce message fait suite à une menace active contre les télés connectées ?

Quelques heures après avoir posté ce message, la firme l'a fait effacer. Il est étonnant en effet que l'entreprise encourage ses utilisateurs à prendre en charge des tâches concernant la sécurité et la vie privée. Suggérer aux détenteurs de smart TV d'utiliser un antivirus régulièrement montre à quel point ce type de téléviseur est vulnérable aux attaques, particulièrement les QLED TV de Samsung. Mais comme les foyers deviennent de plus en plus connectés, les usagers doivent être conscients des menaces possibles surtout avec les micros et les caméras qui envahissent leur vie privée.