Les Tamagotchis fêtent leurs 25 ans et se déclinent en montre connectée

Les petits animaux de compagnies, qu’il faut nourrir et chouchouter, se porteront désormais sur le poignet.

Très peu de nouveautés en 25 ans

Si la longévité des Tamagotchis impressionne (Bandai a relancé à plusieurs reprises le concept), on ne peut pas dire que la montre Tamagotchi Smart soit une révolution. Concrètement, le produit commercialisé à l’occasion des 25 ans de la gamme, n’est rien d’autre qu’un Tamagotchi équipé d’un bracelet.

La forme reste la même, à savoir un oeuf, sur lequel on retrouve un écran et trois boutons. Le fabricant est tout simplement passé à un écran couleur, et un mode sans-fil permettant de communiquer avec d’autres Tamagotchis.