Les suggestions de recherche sur Facebook ont proposé du contenu à caractère sexuel

Et une nouvelle polémique de plus pour le réseau social de Mark Zuckerberg. Après les révélations de l'affaire Cambridge Analytica, ce sont les suggestions de recherche qui sont pointées du doigt. Et pour cause : celles-ci proposaient des résultats à caractère sexuel, et notamment pédopornographique.

C'est sur Twitter que l'information a été dévoilée. Un utilisateur a en effet cherché les termes "vidéos de..." et s'est vu proposer des résultats douteux. On vous épargne la traduction de certaines suggestions, mais sachez qu'elles faisaient référence à des actes sexuels, avec une fixation sur de (très) jeunes filles.

Facebook a immédiatement supprimé ces résultats problématiques, avant de s'expliquer dans le quotidien britannique The Guardian : "Nous sommes vraiment désolés que cela soit arrivé. Dès que nous avons pris conscience de ces suggestions, nous les avons enlevées. Les suggestions de recherche sont représentatives de ce que les utilisateurs cherchent sur Facebook, et ne reflètent pas nécessairement le contenu présent sur la plateforme. Nous n'autorisons pas les contenus sexuellement explicites, et nous nous engageons à garde ces contenus hors de notre site."

Ce n'est pas la première fois que les suggestions de Facebook dérapent. En septembre 2017, la plateforme publicitaire de l'entreprise suggérait de cibler les utilisateurs intéressés par des sujets comme "Hitler n'a rien fait de mal", ou "haine des juifs". Enfin, il y a deux semaines, Facebook avait proposé un sondage de très mauvais goût à quelques utilisateurs. On pouvait notamment y lire la question : "Il y a un large éventail de sujet et de comportements sur Facebook. Dans un monde idéal où vous pourriez définir les règles de Facebook, comment géreriez-vous ceci : un message privé, dans lequel un homme adulte demande à une jeune fille de 14 ans des photos sexuellement explicites ?"

Là encore, le réseau social s'était contenté d'une excuse classique ("ce genre d’activités est et sera toujours complètement inacceptable sur Facebook", "nos équipes travaillent régulièrement avec les autorités"...). Bref, comme d'habitude depuis plusieurs années maintenant, une polémique en chasse une autre...