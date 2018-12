Les smartphones les plus attendus de 2019

Certains fabricants ont déjà communiqué le calendrier de leurs sorties de 2019. D'autres suivent un rythme si régulier que l'on devine la date de commercialisation de leurs prochains appareils et l'évolution de leurs spécifications. En 2019, l'actualité des smartphones se résumera ainsi : davantage de capteurs, des intelligences artificielles plus performantes et un nouveau standard de communication mobile.

Voici une liste des smartphones innovants les plus attendus en 2019 :



Samsung Galaxy F, S10 lineup, and 5G handset

Samsung a multiplié les teasers en 2018 mais la date exacte de sortie des futurs appareils demeure inconnue. Le téléphone souple Galaxy F devrait faire l'objet d'une présentation officielle au Mobile World Congress du mois de février, tout comme la gamme S10. L'un des appareils de cette gamme (composée de 3 à 4 modèles) serait un smartphone 5G qui symbolisera la transition de la marque vers ce nouveau standard de communication.

Pixel 3 Lite

Les rumeurs entourant le Pixel 3 Lite n'ont pas manqué, bien que Google demeure silencieux à ce sujet. De nombreux blogs ont évoqué ce futur cousin moins onéreux du Pixel 3. Si les rumeurs ont vu juste, il s'accompagnera d'une version XL sans encoche.

Appareil 5G LG/Sprint

Sprint a officiellement annoncé un partenariat avec LG pour la sortie du "premier smartphone 5G sur le marché américain" après le lancement officiel du réseau 5G de l'entreprise début 2019. Reste à savoir s'il sera réellement le premier à passer à la 5G.

Huawei P30

Tout comme le Pixel 3 Lite, le Huawei P30 est un appareil repéré par les blogueurs mais dont le fabricant n'a encore rien dévoilé. Evan Blass, qui se trompe rarement en matière de futures sorties, s'est entretenu avec une source selon laquelle l'appareil comportera trois capteurs d'image à l'arrière. La résolution maximale serait de 40MP avec un zoom 5x sans perte de qualité. La variante Pro du P30 devrait se révéler encore plus impressionnante.

OnePlus 7/OnePlus 7T

Les OnePlus 6 et 6T ont fait forte impression avec leurs composantes premium proposées à un budget de milieu de gamme. Le même genre d'offre est attend en 2019 avec le lancement du réseau 5G. Le duo de OnePlus 7 viendra alors concurrencer la gamme S10 de Samsung.

Les nouvelles générations de téléphones se succèdent mais la course à l'image, au son et à la connectivité demeure une constante.



AFP