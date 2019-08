Les smartphones de la rentrée

Nouvelles formes, multiplication des capteurs d'image, encoche plus minuscule que jamais : 2019 est une année riche en nouveautés dans le secteur du smartphone -- et nous ne sommes qu'au mois d'août. Au troisième et quatrième trimestre, des nouveautés très attendues seront présentées. En voici un aperçu.

Les marques laissent filtrer certaines informations et les passionnés parviennent à en glaner quelques autres. D'après ces sources, voici ce que l'on découvrira à l'automne.

Samsung Galaxy Fold et Note 10

Le Samsung Galaxy Fold, un modèle flexible et hybride, devait être commercialisé en avril mais son lancement a été reporté au mois de septembre pour qu'il subisse quelques améliorations.

Le Galaxy Note 10 et le Galaxy Note 10 Pro, au format légèrement plus imposant, ont été présentés le 7 août lors de l'événement presse new-yorkais Samsung Unpacked. L'appareil dispose d'une minuscule encoche en haut de l'écran, d'une triple caméra à l'arrière et d'un écran conducteur de son. Le modèle Pro comportera même 4 capteurs d'image, un écran plus grand et sera compatible 5G. Les deux versions seront disponibles à compter du 23 août.

iPhone 11

Trois iPhone 11 seront annoncés en septembre. Il s'agit des nouvelles versions de l'XS, de l'XS Max et de l'XR. Pas de changements drastiques à signaler si ce n'est l'optimisation des capteurs d'image. Les remplaçants des XS et XS Max devraient bénéficier d'une triple caméra arrière. Apple n'a pas annoncé de date de lancement, mais si l'on se fie aux habitudes de la firme, il aura lieu mi-septembre.

Google Pixel 4

L'un des éléments les plus remarqués du Pixel 3 est sa large encoche. Malheureusement pour certains, le modèle à venir disposerait d'un cadran tout aussi épais. Cependant, il intégrerait un système de contrôle gestuel, une petite révolution dans le milieu. De plus amples informations seront dévoilées en octobre.

Huawei Mate 30, Mate 30 Pro et Mate X

Les caméras Huawei comptent parmi les meilleures du marché. Celle du Mate 30 ne fera pas exception. La version standard disposera d'un système à trois caméras à l'arrière, tandis que l'édition Pro en recevra 4. Huawei devrait lancer de nouveaux modèles à la mi-octobre. Les versions compatibles 5G devraient être lancées en décembre.

Quand Huawei a présenté le Mate X pliable cette année, il a séduit le public. En voyant les problèmes rencontrés par le Samsung Galaxy Fold, Huawei a choisi de retarder le lancement de son modèle pour le parfaire. Il est désormais prévu en septembre.

D'autres téléphones feront leur apparition dans les mois à venir, notamment le Sony Xperia 2, le OnePlus 7T et le modèle pliable Motorola Moto Razr. Affaire à suivre.