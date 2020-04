Les Smart TV Samsung accueillent Apple Music

Samsung a publié une mise à jour logicielle qui permet d’équiper les Smart TV datant de 2018, 2019 et 2020 de la plateforme de streaming Apple Music.

Le service de la marque à la pomme permet de choisir parmi soixante millions de titres et d’écouter de la musique hors ligne sur dix appareils à la fois. Le concurrent principal de Spotify permet également d’obtenir des recommandations quotidiennes personnalisées et d’écouter la station de radio Beats 1, offrant des shows exclusifs d’artistes comme Frank Ocean, Nicki Minaj, The Weeknd, DJ Khaled et Elton John.

“De nos jours, les consommateurs utilisent leur TV pour bien d’autres choses que simplement pour regarder des films ou des émissions”, explique Tonnie van Schijndel, Senior Marketing Manager TV & Audio chez Samsung Benelux. “Samsung a été le premier fabricant de téléviseurs à proposer l’application Apple TV et aujourd’hui, nous sommes les premiers à proposer Apple Music. Notre partenariat avec Apple a permis d’offrir aux consommateurs une gamme inédite d’options de divertissement, en particulier lorsqu’ils recherchent davantage de contenu pour leur smart TV.”

L’année dernière, le fabricant avait en effet déjà mis à disposition sur toutes les Smart TV l’appli Apple TV et le support d’Airplay 2. Deux fonctionnalités permettant de louer ou acheter plus de 100.000 films et de lire facilement des vidéos sur une Smart TV Samsung depuis un iPhone, un iPad ou un Mac.