Les Simpson sont de retour sur borne d’arcade

L’entreprise Arcade1Up a dévoilé son nouveau modèle de borne d’arcade. Et la célèbre famille originaire de Springfield est à l’honneur.

Un jeu qui célèbre ses 30 ans

Pour sa nouvelle borne d’arcade, Arcade1Up a choisi le jeu " The Simpsons ", un beat’em all signé Konami, sorti en 1991 dans toutes les bonnes salles d’arcade.

Après sa carrière sur arcade, le jeu avait connu une version PlayStation 3 et Xbox 360 de courte durée, et n’a plus jamais été disponible légalement par la suite.

Lire aussi : E3 : demandez le programme